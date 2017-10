Schwerer Sexueller Missbrauch eines vier jährigen Mädchens BKA bittet Bevölkerung noch einmal um Mithilfe

Ein 24-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, Es wurde berichtet. Nun wendet sich das BKB noch einmal an die Bevökerung und bittet in diesem Fall noch einmal um mithilfe.Es geht um ein Handy, Marke Samsung, Modell Galaxy S7.Angeblich soll dieses Handy einen Displayschaden haben. Es ist wahrscheinlich mit einer schwarzen "Panzerhülle" geschützt. Das Handy soll möglicherweise bereits verkauft worden sein, oder es ist bereits aufgefunden worden. Es könnte aber auch weiterverkauft worden sein.Das BKA bittet Personen, die seit dem 09.10.2017 ein solches Handy gefunden/angekauft haben, oder Hinweise auf dessen Verbleib geben können, sich bitte an die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-15590 zu wendendpa/gb