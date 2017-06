Katholische Würdenträger, wieder ein schlimmer Verdacht wegen Kindesmissbrauch

Kinder sind Schutzbefohlene, die anscheinend bei manchen Würdenträgern dieser Organisation besonderen " Schutz" erhalten.Jetzt hat sich der Finanz- Chef des Vatikan vor der Staatsanwaltschaft zu verantworten.Der Vorwurf: Missbrauch von Kindern.Der 76-Jährige George Pell ist die Nummer drei in der obersten Kirchenhirachie. Er hat mittlerweile mitteilen lassen, das er aufgrund dieser Vorwürfe sein Amt niederlegen wird.Allerdings freue er sich auf den Tag vor Gericht, er beteuert sein Unschuld und findet so wörtlichEr soll in der Zeit von 1976 - 1980 und 1996 - 2001 mehrere Jungen sexuell belästigt haben.gb