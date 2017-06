27. Kunstwochenende in Stein bei Laboe am 8. und 9.Juli

Nun bereits zum 27. Mal findet das weit über die Region hinaus bekannte Kunstwochenende - das Original in der Probstei und selbstverständlich wie immer

ohne Handelsware - in 24235 Stein nahe Laboe,an der Kieler Außenförde statt.

Kunst - Design - Kunsthandwerk

es ist das Ereignis, das bereits bei vielen Freunden der schönen Künste seinen festen

Platz im Terminkalender gefunden hat.

Am Sonnabend, 8. und Sonntag, 9. Juli 2017, finden sich Kunstschaffende aus vielen

Regionen zusammen, um im großen Saal und auf der Außenanlage des " Haus des

Kurgastes", direkt hintern Deich, ihre ungebändigte Kreativität zu demonstrieren.



Öffnungszeiten: Sa. 10 - 18 Uhr So. 10 - 18 Uhr



Eintritt: 2,50 Euro