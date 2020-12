Odenwaldkreis - Mit dem Fotokalender Odenwald 2021 laden uns die drei Autoren wieder auf eine Entdeckungsreise durch den Odenwald ein.





Die Vielfalt und Schönheit dieser nicht nur landschaftlich reizvollen Region wird uns mit abwechslungsreichen und stimmungsgeladenen Fotografien eindrucksvoll vor Augen geführt. Mit den 13 sorgfältig ausgewählten Motiven entführen uns die beiden Fotografen Monika Hurka und Bernd Wittelsbach sowie die Grafikerin Corrina Panayi-Konrad an unterschiedliche Orte, die den historischen, architektonischen, kulturellen sowie landschaftlichen Facettenreichtum des Odenwaldes gelungen wiederspiegeln.Das Titelblatt empfängt uns mit der weihnachtlich geschmückten Orangerie in Erbach, im März erblicken wir das Schloss Lichtenberg im Fischbachtal, im April besuchen wir das österlich geschmückte Michelstadt, im Mai zieht es uns an den Marbachstausee im Mossautaul, im August besichtigen wir die Sarolta Kapelle in Fränkisch-Crumbach und im November werden wir an die hessisch-bayerische Grenze in Mangelsbach geführt. In jedem Monat gibt es etwas Besonderes zu entdecken und so werden wir jeder Jahreszeit angemessen mit visuellen Highlights durch das Jahr 2021 begleitet.Der Din-A3 Fotokalender „Odenwald 2021“ (14 Blatt, Spiralbindung) ist im Eigenverlag der drei Autoren erschienen. Der Wandkalender ist zum Preis von 19,90 Euro bei den Autoren selbst (0170-4094240/info@kontrastfotodesign.de oder 0160-98523640/panayi-konrad@t-online.de) sowie in ausgewählten Buchhandlungen und Fachgeschäften erhältlich.