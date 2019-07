Tag der Seenotretter 2019 Bremerhaven

Wenn wir uns im Kino Filme von Superhelden mit Cape und Maske ansehen, vergessen wir schnell, dass wir im eigenen Land ganz alltägliche Helden an der Nord- und Ostseeküste haben, die 365 Tage im Jahr - rund um die Uhr - über das Seegebiet und somit über uns wachen - unsere Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.



Im vergangenen Jahr hatten sie mehr als 2150 Einsätze und haben mehr als 360 Menschen aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit.



Am Sonntag, den 28.07.2019, haben sie in Bremerhaven in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr die Möglichkeit, die freundlichen Seenotretter aus ihrer Nachbarschaft zu besuchen, bei einer Tochterbootfahrt "Heldenluft" zu schnuppern und in persönlichen Gesprächen mehr über die zum Teil gefährliche Arbeit dieser Männer und Frauen zu erfahren.

Als Liegeplatz des in Bremerhaven stationierten Seenotrettungskreuzers der HERMANN RUDOLF MEYER ist im Rahmen des Leuchtturmfestes der Neue Hafen in Bremerhaven geplant. Aufgrund der Einsatzbereitschaft des Seenotrettungskreuzers könnte sich der Liegeplatz auch kurzfristig zum Seebäderponton verlagern, jedoch sollte der Kreuzer anhand des Fotos leicht zu finden sein.



Wer sich übrigens am 28.07.2019 dazu entschließen sollte, als Neuförderer Unterstützer der Heldenfamilie zu werden, hat am Abend die Möglichkeit an einer Begrüßungsfahrt mit der HERMANN RUFOLF MEYER auf der Weser teilzunehmen, um einen ereignisreichen Tag abzurunden.