4. Juni 2017, 7:25 Uhr: Regen in Bremen am sechsten Tag der Europäischen Woche Nachhaltigkeit (ESDW 2017)

überall auf der Erde ermutigen die Verantwortlichen schon Kinder zum Schutz unserer Umwelt: "Auch das Kleine, was Du tust ist viel" (s. GOOGLE)

Und sollte ich gefragt werden, was die BAKI-Idee aus der Bremer Schule mit Nachhaltigkeit zu tun habe, würde ich einfach sagen: Staatliche Bemühungen zum Umweltschutz möchte ich "auch so" unaufhörlich unterstützen - die lustige BAKI-Idee können alle Kinder auf der Erde verstehen, wenn sie mit den kleinen Energieträgern "in Berührung kommen", z.B. in Spielzeugen, Taschenlampen, Uhren u.v.a.m. - und:- Ich freue mich dann sehr darüber, wenn sich ein Verantworticher mit einer Bremer Schulkiste fotografieren lässt wie z.B. "mein" Bürgermeister Dr. Carsten Sieling mit der "Max-Zuckerberg-BAKI" (s. GOOGLE).Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktio für Kinder (BAKI) seit 1986 *)Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN*) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726