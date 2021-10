Vonovia unterstützt Jugendarbeit des Bremer SV

Bremen : Bremer SV |

60 neue junge Vereinsmitglieder, drei neue Fußballmannschaften

Der Bremer Sportverein hat in diesem Jahr bereits 60 neue junge Vereinsmitglieder gewinnen und drei neue Kinder- und Jugend-Fußballmannschaften gründen können – und das in einer für alle schwierigen Corona-Zeit.Vonovia unterstützt den Bremer Sportverein hierbei mit Geld und Sachleistungen, wie Preisen für Wettbewerbe. Tore Felgen-dreher vom Bremer Sportverein freut sich über den guten Kon-takt: "Mit der Unterstützung von Vonovia können wir Trainings-materialien beschaffen, schöne Preise ausloben und unseren Trainern Aufwandsentschädigungen bezahlen."Die jungen Mannschaften des Bremer Sportvereins haben zum Teil einen Migrationshintergrund von 80 Prozent. Timm Tebbe, Regionalbereichsleiter für Vonovia in Bremen, betont die Bedeu-tung von Sport für Integration: "Uns ist wichtig, dass die Fami-lien sich in unseren Quartieren wohlfühlen und gesellschaftlichen Anschluss finden. Das kann durch Sport sehr gut funktionieren. Wir sind froh, dass der Bremer Sportverein so erfolgreich bei seiner Arbeit ist und unterstützen diese gern."Am 24. Oktober 2024 hat beim Bremer Sportverein ein Vonovia Trainingscamp stattgefunden – 14 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 12 Jahren trafen sich im Stadion am Panzenberg, um einen fröhlichen Fußball-tag gemeinsam zu verbringen – mit verschiedenen Trainingseinheiten, Abschluss-Spiel und leckerer Pizza.Interessierte Kinder und Jugendliche können sich gerne unter kontakt@bremer-sportverein.de melden.