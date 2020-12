Turas Trautmann-Ausstellung wird in Thüringen gezeigt

Erinnerung an Bert Trautmann

Bert-Trautmann-Platz in Bremen

Im Rathaus der Stadt Brotterode-Trusetal soll die Ausstellung gezeigt werden. Im dortigen Eisstadion ist am 24. Januar die Eröffnung unter Corona-Bedingungen geplant. Die Ausstellung über Turas berühmtesten Sportler wurde im vergangenen Jahr anlässlich des Kinofilms "TRAUTMANN" von den beiden Turanern Wolfgang Zimmermann und Ekkehard Lentz konzipiert und mehrere Monate im Tura-Vereinszentrum sowie im Konferenzraum der AWO am Wall in Bremen gezeigt.Die Bremer pflegen die Erinnerung an den legendären Torwart, der in den Bremer Stadtteilen Walle und Gröpelingen aufwuchs und als Kriegsgefangener nach England kam. Im Trikot von Manchester City galt er in den 1950er-Jahren als einer der besten Torhüter der Welt. Bei Tura begann er mit dem Fußball.Welch großes Ansehen der Bremer und "Fußballer des Jahres 1956" in England genoss, beweist auch die Auszeichnung durch Königin Elisabeth II.: 2004 ehrte sie den ehemaligen Torwart für dessen Verdienste um die englisch-deutsche Verständigung durch den Fußball mit dem Ritterorden „Order of the British Empire".Für mich steht der Name Bert Trautmann - besonders in seiner Zeit in England und als Weltklassetorhüter von Manchester City, aber auch später als Fußball-Entwicklungshelfer - für die Kraft des Sports bei der Überwindung von Krieg, Hass und Vorurteilen. (EL)Bert Trautmann starb am 19. Juli 2013 im Alter von 89 Jahren. Posthum wurde er am 11. März 2014 mit der Benennung des Bert-Trautmann-Platzes vor dem Tura-Vereinszentrum durch den damaligen Sportsenator Ulrich Mäurer geehrt.Nach dem Ende der Ausstellung im thüringischen Brotterode Anfang April werden die Stellwände direkt in die sächsische Landeshauptstadt Dresden weiterreisen, wo der Eventgastronom Gerd Kastenmeier sie der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Im Juni 2021, so die weitere Planungen, soll die Ausstellung während der Fußball-EM wieder in Bremen zu sehen sein, dann im Focke-Museum.Die bisher 14 Tafeln umfassende Ausstellung ist unter https://tura-bremen.de/download/Ausstellung-Trautmann-web.pdf (ca. 13,7 MB) auch im Internet zu besuchen.Der Bert-Trautmann-Platz hat auch eine eigene Facebook-Seite: