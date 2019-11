Bert Trautmann-Ausstellung wird jetzt bei der AWO Bremen gezeigt

Bremen : Am Wall 171 |

Er war der erste Ausländer, der in England zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, und der erste Deutsche, der den FA Cup gewann: Die Rede ist von Bert Trautmann, bei Tura Bremen mit dem Fußballspielen angefangen, langjähriger Torwart von Manchester City, der nach seiner Kriegsgefangenschaft in einem britischen Lager beschloss, in England zu bleiben. Legendär ist sein Einsatz im FA-Cup-Finale 1956 im Londoner Wembley-Stadion, das er trotz eines diagonalen Bruchs des zweiten Halswirbels zu Ende spielte.

Auch nach Abschluss seiner langen Spielerlaufbahn 1964 in England engagierte sich Bert Trautmann in vielfältiger Weise im Fußball. Für den Deutschen Fußballbund und das Auswärtige Amt leistete er in sieben Ländern Entwicklungshilfe als Trainer. Er unterstützte Jugendprojekte gegen Gewalt und Intoleranz.Seit mehr als fünf Jahren heißt der Platz vor dem TURA-Vereinszentrum in Bremen-Gröpelingen in Erinnerung an den berühmtesten Sportler des Vereins "Bert-Trautmann-Platz". Am 11. März 2014 erfolgte die Benennung nach dem am 19. Juli 2013 verstorbenen Weltklasse-Torhüter.Der Legendentext des Straßenschildes lautet: "Bernhard „Bert" Trautmann (22.10.1923-19.07.2013) Fußballspieler, geb. in Bremen, 1949 – 1964 legendärer Torwart in der 1. englischen Liga (Manchester City FC) und Symbolfigur der deutsch-englischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Karriere begann bei TURA Bremen."Der Nameist in diesem Jahr in aller Munde. Am 14. März erfolgte der bundesweite Kinostart des Films "TRAUTMANN". Bei der Preview des Films in der Bremer "Schauburg" mit Hauptdarsteller David Kross und Regisseur Marcus H. Rosenmüller stand auch TURA-Pressesprecher Ekkehard Lentz* in einer Talk-Show auf der Bühne.TURA Bremen erlebte im Zusammenhang mit dem Spielfilm, der 2020 auch in der ARD gezeigt wird, zahlreiche Medienanfragen zu seinem berühmtesten Sportler aller Zeiten. Der mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnete Spielfilm „TRAUTMANN" konnte auch beim diesjährigen Dinard Filmfestival gleich zwei Hauptpreise abräumen: den Publikumspreis und den Preis der Jury für den besten Film. „TRAUTMANN" ist inzwischen überall im Handel als Single-Blu-ray und -DVD verfügbar.Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Vereins konzipierten Wolfgang Zimmermann und Ekkehard Lentz eine vielbeachtete Ausstellung über Bert Trautmann. Die Ausstellung konnte während der Öffnungszeiten des Vereinszentrums ein halbes Jahr besichtigt werden.Seit Kurzem bis Ende Januar 2020 wird die Ausstellung bei der "Universität der dritten Generation", Am Wall 179-181 (AWO-Konferenzsaal) gezeigt.Bei der Vernissage informierte TURA- Pressesprecher Ekkehard Lentz über Trautmanns Bremer Ursprünge und seine sportliche Karriere. Dabei setzte er auch ein Ton-Dokument von Radio Bremen aus dem Jahr 1964 ein, in dem der legendäre ehemalige Sportchef Helmuth Poppen Trautmann zum Abschluss seiner Spieler-Laufbahn bei Manchester City interviewte. Auch dabei kam immer wieder die Zuneigung des Weltklassetorhüters zu seinem ersten Verein und zur Heimatstadt Bremen zum Ausdruck.Die 14 Tafeln umfassende Ausstellung ist unter http://tura-bremen.de/download/Ausstellung-Trautma... (ca. 13,7 MB) im Internet zu sehen. Die Facebook-Seite "Bert-Trautmann-Platz Bremen" https://www.facebook.com/BertTrautmannPlatzTURABre... eignet sich gleichzeitig als gutes Nachschlagewerk und ist für Sporthistoriker und echte Fußballfans eine Fundgrube. .> Weitere Informationen auch unter: http://www.tura-bremen.de/BertTrautmann.