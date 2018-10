Weihnachtsmarkt Bremen 2018: Übersicht der einzelnen Märkte

Wer 2018 einen Weihnachtsmarkt in Bremen besuchen möchte, wird mit festlichem Flair und geschmückten Buden unter dem "UNESCO-Welterbe"-Rathaus verzaubert. Das märchenhafte Ambiente begeistert von Jahr zu Jahr. Aber welche Weihnachtsmärkte gibt es in Bremen?

Die Weihnachtsmärkte der historischen Hansestadt Bremen zeichnen sich vor allem durch Wohlfühlambiente und Leckereien aller Art aus. Zur Adventszeit verwandelt sich Bremen in eine gemütliche Winterwelt, die ihr nicht verpassen solltet! Aber zu welchem Weihnachtsmarkt soll man 2018 gehen? Hier findet ihr bereits eine kleine Übersicht über die Märkte.Bremer Weihnachtsmarkt: 26.11. - 23.12.2018MarktplatzSchlachte-Zauber an der Weserpromenade Bremen: 26.11.2018 - 23.12.2018Schlachte 24Christmas & more in Bremen: 16.11.2018 - 18.11.2018Findorffstraße 101 (ÖVB- Arena)13. Weihnachtswelt am Meer Bremerhaven: 26.11.2018 - 23.12.2018Große Kirche und Theodor-Heuss-PlatzWeitere Informationen finden Sie