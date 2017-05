Zur ESDW 2017 *): "Bremen ist die BAKI-Stadt Europas" (s. GOOGLE)

Heute bitte ich darum, die oben stehende Aktion für Kinder anzunehmen; sie soll auf dem Bremer Marktplatz stattinden beim symbolischen Schultisch am Roland und an die Geschichte der kleinen Batteriesammelkiste aus der Bremer Schule erinnern und meinen Vorschlag "Bremer Schulkisten basteln" (s. GOOGLE und/oder http://www.gemeinsam-in-bremen.de/zeitspenden/ange... ) veranschaulichen mit den UN-BAKI 2017 und der Europa-BAKI 2017 für BAKU.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN