Wo gibt es schon die "Allee der UN-Ziele"? *)

*) Kinderfrage zur 2. Bremer Städtepartnerschaftskonferenz zu den Zielen der Vereinten Nationen

Seit dem 10. Mai 2006 bemühe ich mich als Bremer Bürger

den "UNSERKLEINERGUTERSCHULGEIST-Impuls

zur Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele" (s. GOOGLE)

zu veranschaulichen - so gut oder schlecht ich es eben kann

als Lehrer im Ruhestand - auch mit meiner oben stehenden Frage und meinem Wunsch:

Bremen könnte der erste Ort

auf der Erde

mit einer "amtlichen" Allee der UN-Ziele **) sein!

**) vor dem Kopf am Europahafen in der Überseestadt



Ich war dabei, als am 10. Mai 2006 auf dem Bremer Marktplatz acht Tore - in einer Reihe aufgestellt - acht "UN-Ziele" bedeuten sollten, die bis zum Jahr 2015 weltweit erreicht werden sollten durch gemeinsame Anstrengungen vieler, vieler Menschen auf unserer Erde. Und "jede Bürgerin und jeder Bürger sollte sich" - nach dem Wunsch des damaligen Bremer Bürgermeisters Jens Böhrnsen, der auch Schirmherrr der "Bremer Allee der UN-Ziele" war - "in der ganz persönlichen Handlungsmöglichkeit angesprochen fühlen - ebenso wie die politisch Verantwortlichen".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 ***)***) s. https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726