Weltklimakonferenz 2017 - ein Beitrag zur laufenden Umwelt-Olympiade (OLYKI *)

*) Olympiade für das Kind - weltweit

Mit der Auszeichnung EUROPA-VORSATZ 2017 erlaube ich mir, allen Verantwortlichen herzlich zu danken, die sich für den Schutz und Erhalt unserer Erde einsetzen, und die Weltklimakonferenz in unserem Land der Ideen als einen Beitrag zur 7. Umwelt-Olympiade anzunehmen; mit der EUVOR-Auszeichnung möchte ich allen Teilnehmern - wie schon Herrn Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier - die "TATENFUERMORGEN-Idee 2998" (s. GOOGLE) schenken und die zum 18. November 2017 erscheinende Dokumentation von UNSERE SCHULE (s. Anlage: Entwurf der geplanten Sonderausgabe, Seite 1 und Seite 2) widmen und Kindern so die "Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele" (s. G.) als ein gemeinsames Anliegen aller Verantwortlichen veranschaulichen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 **)Unterstützer von BREMEN TUT WAS, EUROPA TUT WAS, ALLE WELT TUT WAS!**) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726