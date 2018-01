Oldenburg - ein "Haus mit Herz" dank seines Weltbürgers Ernst Heinrichsohn

"Das von Ihnen dargestellte und mit hohem persönlichen Einsatz verbundene Engagement von Herrn Ernst Heinrichsohn verdient dankbare Anerkennung. Im Hinblick auf die in staatlichen Auszeichnungsverfahren geltenden Maßstäbe ist ein Ehrungsvorschlag aber leider nicht möglich."

Für mich ist Herr Ernst Heinrichsohn ein Wegbereiter der Zukunft, den der Europa-Vorsatz (EUVOR) auszeichnet.

heute erreichte mich das Antwortschreiben vom 11. Januar 2018 aus der Nedersächsischen Statskanzlei nach meiner Anregung vom 23. September 2016, Herrn Ernst Heinrichsohn mit einer staatlichen Auszeichnung zu ehren, u.a. mit der Feststellung:Ich erlaube mir deshalb unverzüglich und schon für Kinder verständlich, Ihrer Stadt die BAKI-Auszeichnung "Haus mit Herz" zu verleihen und Ihnen anliegend zu überlassen mit meiner Begründung: Anlässlich der Umweltmesse (ÖMUG) in Cuxhaven habe ich vom Wunsch des Herrn Heinrichsohn erfahren, "von Oldenburg aus mitzuhelfen unsere Welt zu retten"; am 17. Juni 2006 hat Herr Heinrichsohn gemeinsam mit dem fünfjährigen Tayfun auf dem "Bremer Platz der Schule" die symbolische Allee der UN-Ziele eröffnet nach der Verlesung des Grußwortes von Frau Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Schirmherrin der Globalen Bildungskampagne, zum Tag der Schule:"Ich begrüße die hieranwesenden Initativenzum Tag der Schule.Der Schule ein Gesichtund ein stärkeres Gewicht in unserer Gesellschaft zu verleihenund den jungen Menschendas Zieleines gemeinschaftlichen Lebens auf der Erdemit auf den Weg zu geben,ist das Anliegen des heutigen Tages.Hier beginnt heutedie symbolische Allee der UN-Millenniumziele,von der wir wünschen, dass sich viele Anliegerin Deutschlandund der Weltfinden werden, die diese Idee unterstützen mögen.Die Schülerinnen und Schüler von heutesind die Wegbereiter der Zukunft.Ihnen gehört unsere größte Aufmerksamkeit.Ich wünsche mir daher, dass sich alle Schülerinnen und Schülerdie UN-Millenniumziele zu Herzen nehmenund unsere Gesellschaft nicht müde wird,unsere Kinder zu ermutigen."Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986