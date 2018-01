Herzliche Ermutigung durch Ministerpräsident Gerhard Schröder: "Die Idee, Holzkisten zum häuslichen Sammeln ausgedienter Batterien zu bauen, finde ich ausgezeichnet." *)

Europa-BAKI-Idee zur didacta 2018 wie zur Umweltmesse (ÖMUG) in Cuxhaven?

Heute schicke ich meine Anregung "Europa-BAKI zur didacta 2018" für Herrn Ministerpräsidenten Stephan Weil in die Niedersächsische Staatskanzlei mit der BAKI-Auszeichnung "Schulschiff Niedersachsen mit Herz" als mein Dankeschön für die hilfreiche Beachtung der ja "klitzekleinen" Idee aus der Bremer Schule im "Nachbarland": Es lag mir als Lehrer der Bremer Schule herzlich nahe, schon 1989 die BAKI-Idee auf den Mühlenberg nahe dem Roland vor der Burg Bederkesa zu tragen und von hier aus auszuweiten; hier - auf dem von mir zum "Olymp der Schule" erklärten Mühlenberg - wurde 1990 der "BAKI-Baum" - ein Ginkgo - gepflanzt, "für alle Kinder der Erde". Und am 6. April 1992 - wenige Tage "vor Rio" - wurde die "1. Umwelt-Olympiade" als "Olympiade für das Kind - weltweit" (OLYKI) eröffnet; 1993 übernahm der Generalsekretär des Europarates die Schirmherrschaft für das Umweltschutzprojekt mit der Batteriesammelkiste (BAKI), Dank der Umweltbeauftragten des Landkreises Cuxhaven, Frau Petra Vooth, erfuhr die BAKI-Idee von der "Spitze unseres Landes der Ideen, nahe dem Deutschen Olymp" aus globale Beachtung durch die Umweltmesse (ÖMUG) - s. GOOGLE: "Petra Vooth Cuxhaven BAKI" - und die Weltausstellung (EXPO 2000) in Hannover.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer der Initiative "Gemeinsam auf unserem Schulschiff Erde in die Zukunft"