GEMEINSAM IN BREMEN - GEMEINSAM IN EUROPA

Anregung seit 1986 aus der Bremer Schule

Anregung seit 1993 durch Bürgerinitiative

BAKI-Vorschlag seit 2017:

Aktion für Kinder (BAKI) gegen Mobbing.Nach der Anregung aus dem Bundestag zur gemeinsamen Gründung einer "Lobby für Kinder" kam aus der Schule der Vorschlag, "Kinder- und Mobbingbeauftragte" zuzulassen; bis Ende 1999 hat es im Land Bremen keinerlei Initiativen aus dem politischen Raum gegeben, einen Kinder- oder Mobbingbeauftragten eiinzusetzen.In die bundesweite Initaitive gegen Mobbing "klinkte" sich auch die Bremer Aktion für Kinder (BAKI) ein, auch mit dem Vorschlag, wie schon in München auch in Bremen mit einer Dienstvereinbarung den "Schutz der Beschäftigten vor Mobbing zu verstärken"; so erhielt das Land Bremen die erste Dienstvereinbarung "Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz" zum 31. Mai 2003 *); 2013 beschloss der Landtag der Freien Hansestadt Bremen einstimmig, das Land Bremen habe dafür Sorge zu tragen, dass Kinder- und Jugendliche nicht Opfer von Mobbing werden und die Einführung des landesweiten "Anti-Mobbing-Tages" jährlich am 2. Dezember (s. dazu GOOGLE: "L 18/160").*) s. GOOGLE oder http://senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsi... Den "Europäischer Anti-Mobbing-Tag" auf unserem "Schulschiff ERDE" zukünftig gemeinsam am 2. Dezember begehen zur bleibenden Eriinerung für die Zukunft an den "Wind in den Segeln der europäischen Integration"!Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986