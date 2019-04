Erinnerung zum Welttag des Buches 2019 mit der "Kurzinformation: BAKI, die Schulkiste aus Bremen"

Zur Ausweitung der Umweltschutzidee mit der Bremer Schulkiste als "EUROPA-BAKI" ermutigt hat mich Herr Dr. Dieter Klink, der Präsident der Bremischen Bürgerschaft; Herr Dr. Dieter Klink hatte in seinem Dienstzimmer eine Schulkiste aufgestellt, und diese BAKI sah ich hier - wie man so sagt - "mit meinen eigenen Augen", als ich - damals noch als Lehrer der Bremer Schule 003 - von Herrn Bürgerschaftspräsidenten Dr. Dieter Klink zu einem Gespräch in seinem Dienstzimmer eingeladen worden war.

Zum heutigen UNESCO-Welttag des Buches erinnere ich mit dem NACHDRUCK der Kurzinformation "BAKI, die Schulkiste aus Bremen" an die ja lustige Idee aus der Bremer Schule:

"Die Europa-BAKI hat ein Herz für alle Kinder der Erde!" (s. GOOGLE)

Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726