Nach dem 16. Anti-Mobbing-Tag in Bremen möchte ich noch einmal allen Unterstützern "herzlicher Impulse aus der Schule" danken - besonders der Bremer Politikerin Elisabeth Motschmann für ihre öffentliche Befürwortung eines Aktionstages zur bleibenden Erinnerung an Mobbing schon in den Schulen - sie bedürfen der hilfreichen Unterstützung aller Verantwortlichen. Danke!Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.