Der "Europaturm auf dem Olymp der Schule" (s. GOOGLE) soll der BAKI-Turm *) aus der Schule an der Mühle bei der Burg Bederkesa sein!

Bitte unterstützen Sie alle schulischen Initiativen zum Schutz und Erhalt unserer schönen Welt: "Schulen mit Herz" **) sind Brückenbauer über alle Grenzen hinweg!

Aus Berlin erhielt ich heute den Hinweis auf die Veröffentlichung "BAKI" aus der SCHULE AN DER MÜHLE in Bederkesa und auf die Veröffentlichung aus der Deutschen Schule Shanghai ( http://www.ds-shanghai.de/index.php?id=2669 ) als hilfreiche Unterstützung meiner Bitte an alle Verantwortlichen:**) s. dazu auch GOOGLE: "Initiative HAUS MIT HERZ" und "Vereinigung auf der Allee der UN-Ziele"Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 ***)Unterstützer von EUROPA TUT WAS!***) s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de//node/166726