BREMEN TUT WAS! DANKE!-Plakat heute in den Bremer Tageszeitungen auf der Seite 11!

Auf dem Foto zur Überschrift "Dabei sein und Flagge zeigen" in "meiner" Tageszeitung *) entdeckte ich mit großer Freude mein Plakat mit der Sonne aus der Schule 003 in der Menschenmenge am Tag der Arbeit 2017 auf dem Bremer Domshof - leider nur teilweise erkennbar. Ich erlaube mir deshalb, das BAKI-Plakat "IMMER LEBE DIE SONNE!" heute noch einmal vollständig zu veröffentlichen auf meinem "DANKESCHÖN, BREMEN!-Plakat" (ohne die Rückseite mit dem Aufruf zur Unterzeichnung der EAN-Petition http://www.antibullying.eu/node/111 (Europäischer Anti-Mobbing-Tag) und der Bitte um ein Statement auf dem "Berliner Leuchtfeuer für Menschlichkeit" ( http://www.mobbing-web.de ).

*) s. http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-ren... Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)