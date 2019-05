Bremen: Für ein „JA“ beim Volksentscheid zum Rennplatzquartier

Beim Volksentscheid am 26. Mai 2019 in #Bremen über den Gesetzentwurf der Bürgerinitiative Rennplatzgelände https://www.bi-rennbahngelaende-bremen.de/ sollte man mit „JA“ stimmen, um den Bremer Senat und die ihn tragenden Parteien SPD und Grüne zu einer sozialen und ökologisch nachhaltigen Wohnungs- und Baupolitik unter Beteiligung der interessierten Bevölkerung zu zwingen.

30.000 Unterschriften gesammelt

Würde der Gesetzentwurf abgelehnt, könnten Senat und Bürgerschaft mit dem Gelände machen was sie wollen, und das hieße: Der größte Teil der Gesamtfläche von rund 35 ha würde teuer an private Wohnungs- und Baugesellschaften verkauft, die nichts anderes im Sinn haben, als dort 1.200 bis 1.500 profitträchtige hochpreisige Wohnungen für eine zahlungskräftige Mieter- und Käuferschicht zu bauen, Wohnblocks, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser, wie man das so kennt aus der Überseestadt. Sollten tatsächlich 20% der Wohnungen sozial gebunden sein, würde das nichts grundsätzlich ändern, da diese Sozialbindung nach 15 bis 20 Jahren fortfällt und die Mieten sich schlagartig verteuern würden.Diese Wohnungspolitik würde die Probleme der Bürger mit kleinem Geldbeutel nicht lösen und zugleich die Chance der Bewohner der benachbarten Stadtteile Vahr und Hemelingen auf eine Erholungs- und Freizeitfläche enttäuschen.„Die Fläche des Bremer Rennbahngeländes (…) ist als grüne Ausgleichsfläche für dieschon vorhandene, verdichtete Bebauung und Industrieansiedlung im Bremer Osten zuerhalten, weiterzuentwickeln und für Erholung, Freizeit, Sport und Kultur zu nutzen“.Es sollen also keineswegs wieder Pferde im Kreis laufen oder Golfspieler exklusiv unddurch einen Zaun abgeschottet von der Umwelt ihren Hammer schwingen, wie manchmalkolportiert wird, sondern das Gelände soll allen offenstehen für Erholung, Muße und Freizeit (was natürlich einen Minigolfplatz nicht ausschließen würde). Eine Nutzung für „Wohnbau und Industrieansiedlung“ wird in § 3 ausgeschlossen.Die Bürgerinitiative hat in kurzer Zeit fast 30.000 Unterschriften gesammelt, um den Gesetzentwurf überhaupt einbringen zu können. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass am 26. Mai mehr als 20% der Wahlberechtigten (= 85.000 Personen) den Gesetzentwurf mit einem „JA“ annehmen.Das ist SPD und Senat mächtig in die Knochen gefahren, und sie haben eine breite Unterstützerlobby für ein „Nein“ zum Gesetzentwurf aus über 20 Organisationen und Einzelpersonen mobilisiert, von der Arbeitnehmer- und Architektenkammerüber den DGB Bremen und die Handelskammer bis hin zur Landesarbeitsgemeinschaftder freien Wohlfahrtspflege und dem BUND. Koordiniert wird die Lobbyarbeit von der Senatskanzlei, die nach eigenen Angaben 250.000,00 € für die Rennbahn-Kampagne zur Verfügung hat. Davon wird die Gegenpropaganda-Website rennbahnquartier.de finanziert, außerdem Beilagen im Weser-Kurier, Kinowerbespots, eine Plakatkampagne, die Verteilung von Flyern und Gratispostkarten, die in Kneipen ausgelegt werden.Den gleichen materiellen Aufwand wird die Bürgerinitiative nicht treiben können.1. Es gehe darum, „bezahlbaren“ Wohnraum zu schaffen. Suggeriert wird, dass anWohnungen für den kleinen Geldbeutel gedacht ist, für 5 oder 6 € pro m² etwa.Doch „bezahlbar“ ist ein dehnbarer Begriff und hängt ausschließlich ab von der Größedes Geldbeutels. Wenn Neubau-Wohnungen in der Überseestadt für 14,00 € prom² weggehen, so haben sich diese Wohnungen als „bezahlbar“ erwiesen. Leiderplakatiert auch die Linke mit dem Slogan der „bezahlbaren“ Wohnungen im Rennplatzquartierund beteiligt sich so an der Verbreitung von Desinformation.Dass der Senat nicht primär daran denkt, im Rennbahnquartier Wohnungen für ärmereLeute zu schaffen, geht aus der Vorlage des Wirtschaftssenators Nr. 19/257-Sfür die Sitzung der Wirtschaftsdeputation am 23.11.2016 zur Galopprennbahn hervor.Es ist vielmehr daran gedacht, in Niedersachsen wohnende Mercedes-Arbeiterabzuwerben und auf der Galopprennbahn anzusiedeln. So heißt es in dem Papier:„Bislang wohnt der Großteil der mehr als 12.500 MitarbeiterInnen des Mercedes-Benz-Werkes in Niedersachsen. Für diesen strukturbestimmenden Standort gilt esin unmittelbarer Nähe zu Arbeitsplätzen zukunftsfähige und attraktive Wohnangeboteunterbreiten zu können und damit Einwohner und Steuereinnahmen zu gewinnen...“Für gut verdienende Mercedes-Arbeiter wären diese Wohnungen dann „bezahlbar“.2. Die „Hälfte der Fläche“ solle „maßvoll“ bebaut werden, heißt es bei SPD, Grünenund Linken. Doch diese Aussage ist eine reine Absichtserklärung und nicht einklagbar,und unter „maßvoll“ kann man sich viel vorstellen.Nehmen wir an, dass tatsächlich auf der Hälfte des Areals (das wären 17,5 ha oder 175.000 m²) 1.200 Wohnungen mit 2.400 Bewohnern entstehen würden, dann entspräche das einer Bevölkerungsdichte von 13.714 Einwohner pro km², was die mit 8.914 Einwohnern pro km² bereits dicht besiedelte Östliche Vorstadt noch um 4.800 Einwohner toppen würde. Diese hohe Bevölkerungsdichte ist unrealistisch, was schlicht bedeutet, dass entweder doch der ganze Rennplatz bebaut wird oder aber die Zahl der Wohnungen stark reduziert werden müsste.3. SPD, Grüne und Linke behaupten allen Ernstes, dass nur bei einer Ablehnung desGesetzentwurfs das Gelände „ökologisch aufgewertet wird“ und dort „Sport- undFreizeitflächen“ entstünden – aber genau das will der Gesetzentwurf.4. Und SPD, Grüne und Linke behaupten, dass nur bei Ablehnung des Gesetzentwurfs„das eingezäunte Gebiet“ endlich für alle Bremerinnen und Bremer geöffnet würde –genau das aber bezweckt die Bürgerinitiative.Resümiert man die Argumentation von Senat, SPD, Grünen und Linken, so läuft sie auf reine Rosstäuscherei hinaus, denn diese Versprechungen und vagen Aussagen haben keinerlei Rechtsverbindlichkeit.1. Kein Verkauf von Grund und Boden an private Baugesellschaften, sondern ausschließlich Erbpacht.2. Bau der Wohnungen durch die Kommune und gemeinnützige Gesellschaften, damites kein Auslaufen einer Sozialbindung gibt.3. Vorrangig Bau von kostengünstigen Wohnungen, die auch für den kleinen Geldbeutel„bezahlbar“ sind.4. Entwicklung eines Gesamtkonzepts zum Wohnungsbau unter vorrangiger Einbeziehungvon Industriebrachen, z.B. in Hemelingen das Könecke- und Coca-Cola-Gelände.5. Abkehr des Senats von der fixen Idee einer „Strategie der wachsenden Stadt“,durch die die Einwohnerzahl Bremens bis 2030 auf 580.000 Einwohner gepuschtwerden soll.Natürlich könnte man im Bereich der jetzigen Pferdeställe und auf dem Areal des auf Großveranstaltungen ausgelegten Parkplatzes Wohnungen bauen, ohne dass die vom Volksentscheid angestrebte Freizeit- und Erholungsfläche für alle dadurch eingeschränkt würde. Im Zweifel könnte die Baubehörde zusammen mit interessierten BürgerInnen und Initiativen eine den obigen Kriterien entsprechende Planung erstellen und bei der nächsten Bürgerschaftswahl bei einem zweiten Volksentscheid zur Abstimmung bringen. Dann würden die BürgerInnen über eine konkrete Planung entscheiden und müssten sich nicht auf bloße Absichtserklärungen von Senat und Bürgerschaftsparteien verlassen.Dieses Positionspapier zum Rennbahnquartier wird unterstützt von:- Olaf Brandstaedter- Barbara Heller- Horst Isola- Karin Kauertz- Ekkehard Lentz- Walter RufflerRückfragen bitte an: Walter Ruffler, Tel. 0421 – 7 44 21.