BAKI *) und die Deutsche Einheit

Begleitwort zur Sonderausgabe von UNSERE SCHULE zum TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 2016:

Liebe BAKI-Kinder,mit dieser Dokumentation möchte ich beweisen, was man mit der kleinen Kiste, die ihr gebastelt habt, erreichen kann dank freundlicher Unterstützung der Verantwortlichen, die sich überall auf der Welt um den Schutz und Erhalt der Umwelt auf unserer schönen Erde bemühen. Besonders lustig finde ich, dass in einer kleinen Batteriesammelkiste (BAKI) eine Friedenstaube des Künstlers Riichard Hillinger über Bremen China erreicht hat, mit der ich damals den jetzigen Bremer Bürgermeister, Herrn Dr. Carsten Sieling, fotografieren diurfte, als er noch Abgeordneter im Deutschen Bundestag war; am 1. Januar 2016 durfte ich "meinen" Bürgermeister im Bremer Rathaus sogar mit der "Max-Zuckerberg-BAKI" (s. GOOGLE) fotografieren. Zum 30. Geburtstag der BAKI würde ich gern allen Verantwortlichen auf der Erde eine Bremer Schulkiste basteln als Zeichen meiner Dankbarkeit: Verantwortliche braucht die Zukunft unserer schönen Welt wie alle Menschen auf der Erde, die den Verantwortlichen mithelfen wollen, wie ihr, liebe Kinder.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986