Auswärtiges Amt Berlin erhält EUVOR und das "Schulschiff ERDE mit Herz"

Sehr geehrter Herr geschäftsführender Bundesminister des Auswärtigen,

die offizielle Anzeige des Human-Rights-Logo auf dem freundlichen Brief aus Ihrem Amt (s. Kehrseite) zeigt Kindern schon, wie der "Europa-Vorsatz 2017" verstanden werden kann dank der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik im Auswärtigen Amt, die sich "schon heute", am 2. Juni 2017, einsetzte für Kinder und Jugendliche, die in Schulen Diskriminierung erleben - aus welchem Grund auch immer - und dank des Angebotes aus Ihrem Haus, die "Europa-BAKI" (s. GOOGLE) auch von Baku aus den Schulen nahezubringen und so die schulische Initiative gegen "Umwelt-Mobbing" (s. GOOGLE) auszuweiten.

D a f ü r erhalten Sie die anliegende BAKI-Auszeichnung mit Dank und freundlichen Grüßen.

Das Wort "Umwelt-Mobbing" kam in einer Bremer Aktion für Kinder (BAKI) anlässlich der Umweltmesse (ÖMUG) in Cuxhaven auf unserem Schulschiff ERDE zur Welt, das Menschenrechtslogo (s. http://www.humanrightslogo.com ) 2011, zwei Jahre nach Ankunft der "Friedenstaube für China" in Bremen. Seitdem erlaube ich mir als "Immer-noch-Lehrer" vorzuschlagen, schon allen Kindern das "neue Zeichen" verständlich werden zu lassen als "5. Bremer Stadtmusikant" wie in dem Schülerbeitrag "Die Bremer Stadtmusikanten und die Friedenstaube" zum Projekt "Dem Hass keine Chance!" des Senats der Freien Hansestadt Bremen (s. dazu https://www.myheimat.de/bremen/gedanken/the-univer... ). - Alle "Häuser mit Herz", die unsere Welt zur Zukunft braucht - also auch Schulen - sollten das Menschenrechtslogo offiziell - auch auf Briefen wie das Auswärtige Amt Berlin - zeigen!Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von GEMEINSAM IN BREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA und GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE!