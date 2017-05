Aufruf zur Europawoche 2017 an alle Schülerinnen und Schüler: "Unterschreibt die Petition EUROPÄISCHER ANTI-MOBBING-TAG *)!"

"Mobbing: Handlungsanforderungen an Politik und Rechtsprechung"

Die m. E. weltweit beachtenswerte Frage "Schutzraum Schule?" und ein Meinungsbild der siebten und zehnten Klassen einer Bremer Schule findet man auch online über http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-sch... ; die ZISCH-Veröffentlichung aus dem Bremer Pressehaus in der Europawoche 2017 ermutigt zum oben stehenden Aufruf an alle Schülerinnen und Schüler; in Bremen wird seit dem Barkhofgespräch zu Politik, Arbeit, Gesellschaft und Kultur am 2. Dezember 2004 in der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität zum Themader 2. Dezember in Bürgerinitiave öffentlich als Anti-Mobbing-Tag, in Schleswig-Holstein seit 2010 landesweit unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten begangen; denkbar ist, schon den 2. Dezember 2017 als "Europäischen Anti-Mobbing-Tag" gemeinsam zu begehen mit freundlicher Unterstützung der Verantwortlichen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS!