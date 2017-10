70 Jahre BREMER LANDESVERFASSUNG: "Sie ist uns allen ein innerer Kompass" *)

Danke, sehr verehrter Herr Bürgerschaftspräsident,

Sie sprechen mir aus der Seele: "Ich würde mich auch freuen, wenn sie (die Bremer Landesverfassung) im Unterricht an bremischen Schulen eine größere Rolle spielte. Die Lektüre der Verfassung ist ganz praktischer, spannender und hochinteressanter Philosophie-, Geschichts- und Politikunterricht in einem."

Vielleicht bekommen - auch im Hinblick auf die "Bremer Erklärung 2017" aus dem Bremer Rathaus - von nun an alle Schulabgänger im Land Bremen wieder die Bremer Verfassung; noch heute lese ich gern in "meiner" Bremer Verfassung, die ich 1961 erhielt - noch mitv i e r Leitsätzen in Artikel 26;Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von GEMEINSAM IN BREMEN