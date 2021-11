40 Organisationen fordern: Keine Rüstungsexporte für gesamte Jemen-Militärkoalition

Rüstungsexportstopp muss ausgeweitet werden/ 24 Millionen Zivilist*innen leiden seit knapp sieben Jahren

Ein breites Bündnis von 40 zivilgesellschaftlichen Organisationen fordert die geschäfts-führende Bundesregierung und die Koalitionsverhandlungen führenden Parteien SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP in einem Offenen Brief dazu auf, den Rüstungsexport- und genehmigungsstopp für Saudi-Arabien zu verlängern und auf die gesamte Militärkoalition im Jemen auszuweiten.Darüber hinaus appellieren die Organisationen an die geschäftsführende sowie die zukünftige Bundesregierung, aufbauend auf einer Entschließung des Europäischen Parlaments, sich neben einem nationalen Rüstungsexportverbot auch für ein EU-weites Waffenembargo gegen alle Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen einzusetzen.Das Bündnis vereint eine große Gruppe der in Deutschland aktiven Zivilgesellschaft: die Friedensbewegung, Hilfs- und Entwicklungsorganisationen sowie Menschenrechts-organisationen und weitere. „Wir sprechen mit einer Stimme und richten uns mit Nachdruck an die geschäftsführende Bundesregierung, aber genauso an SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP. Tagtäglich verletzten die Kriegsparteien im Jemen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Gleichzeitig genehmigte die Bundesregierung von 2015 bis 2020 für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition Rüstungsexporte im Wert von insgesamt über sieben Milliarden Euro. In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 wurden weitere Exporte von mindestens 180 Millionen Euro genehmigt“, kritisieren die Organisationen.Sie erinnern zudem eindringlich daran, dass den Preis dieses Krieges Millionen Kinder, Frauen und Männer zahlen, deren Lebensgrundlage vollständig zerstört ist: Über 24 Millionen Jemenit*innen, davon über 11 Millionen Kinder, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Aktuell steht der Jemen vor der schlimmsten Ernährungskrise seit der Eskalation der Kämpfe im März 2015.Nationale Organisationen und BündnisseAktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!Aktion gegen den HungerAktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)Aktiv für Frieden Bad KreunachÄrzte der Welt e.V.Berliner Initiative Legt den Leo an die KetteBremer Friedensforum www.bremerfriedensforum.de Bund für soziale VerteidigungBundesvereinigung Opfer der NS-MilitärjustizChurch and Peace e.V.Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und AktionäreDeutsche FranziskanerprovinzDeutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V. (DAHW)Deutsche Sektion der Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)Deutscher Caritasverband e.V.Essener FriedensforumEuropean Center for Constitutional and Human Rights e.V. (ECCHR)Frauennetzwerk für Frieden e.V.Friedensausschuss der Deutschen Jahresversammlung der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker)Friedensfestival Berlin e.V.Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.Friedensgruppe der Evangelischen Französisch-Reformierten Gemeinde Frankfurt/MainInternationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung e.V (IPPNW)Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.NaturFreunde DeutschlandsNetzwerk am Turm e.V. Bad KreuznachOhne Rüstung LebenOsnabrücker Friedensinitiative OFRIOxfam Deutschlandpax christi – Deutsche Sektion e.V.Plattform Zivile KonfliktbearbeitungRüstungsInformationsBüroterre des hommes Deutschland e.V.urgewaldZentrum OekumeneInternationale OrganisationenACAT France - ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURECairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)PAX (Pax for Peace Netherlands)Salam For Yemen