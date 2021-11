Wildblumenwiese lässt Fassade in der Wätjenstraße in neuem Glanz erstrahlen

Insgesamt zwei Tage wurde für das ca. 4 x 3,5m große Bild benötigt. Nachdem zunächst die Umrisse per Beamer an die Wand gestrahlt und abgemalt wurden, konnten LuckyWalls Inhaber Peter Stöcker und seine Kollegin Celia bereits am Tag darauf mit den Malerabeiten starten, die innerhalb von 20 Stunden abgeschlossen waren. „Künstlerische Fassadengestaltungen sind ein aktuelles Thema und finden in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen ihre Anwendung”, erklärt Stöcker. „Wir bei LuckyWalls setzen Fassadenkunst ein, um die Botschaften unserer Kunden zu transportieren und wie im Fall des aktuellen Projekts für die Vonovia Lebensräume aufzuwerten“, so Stöcker weiter über die Zusammenarbeit mit Vonovia.