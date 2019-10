Anzeige

Wandern: 66-Seen-Weg

Auf dem 66-Seen-Weg kann man auf einer großen Rundwanderung das Umland von Berlin erkunden. Ein Wanderweg rund um die Metropole, mitten durch die Naturschönheiten Brandenburgs.



Der berühmte deutsche Schriftsteller Theodor Fontane hat schon vor 150 Jahren die Umgebung von Berlin beschrieben. Im 21. Jahrhundert machen wir die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" am besten auf dem 66-Seen-Weg. Keine Angst: Die über 400 Kilometer lange Wegstrecke müssen wir nicht in einem Stück wandern. Die Anbindung des 66-Seen-Wegs an die deutsche Hauptstadt ist perfekt. In 45 - 60 Minuten sind wir von fast jeder Etappe wieder im Zentrum von Berlin. Mit dem 66-Seen-Weg kann man eine aufregende Städtereise mit einer tollen Wanderung verbinden.



Obwohl die Ostsee noch weit entfernt ist, ist Wasser ein großes Thema auf dem 66-Seen-Weg. Nicht nur die zahlreichen Seen sind ein Erlebnis. Auch die Sümpfe, Bäche und Flüsse wie Spree und Havel sorgen für unser Wanderglück. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Wandern am Wasser alle Menschen glücklich macht.

