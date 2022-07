Vonovia unterstützt das „Reisende Freiluftkino“

Das Freiluftkino hat bereits 2021 über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Jetzt findet das Projekt des Kultur vor Ort e.V. in Kooperation mit der Universität Bremen zum zweiten Mal statt. „Gemeinsam mit dem Team vom Spielhaus Wohlers Eichen haben wir neun internationale Kurzfilme ausgewählt, die für Kinder geeignet sind, wenige Dialoge haben und aktuelle Konflikte zum Jahresthema ‘Zwischen Generationen´ bearbeiten“, erklärt Julian Elbers, Projektleiter und Student der Filmwissenschaft an der Uni Bremen.Die gezeigten Filme erzählen von starken Persönlichkeiten aus verschiedenen Nachbarschaften. Es geht um das Zusammenleben der Generationen und der Kulturen sowie den Herausforderungen, die sich daraus ergeben und wie Mauern überwunden werden können. „Das Besondere am ‘Reisenden Freiluftkino’ ist, dass es Themen aufgreift, die für gute Nachbarschaft von Bedeutung sind. Auch deshalb ist es uns wichtig, das Projekt zu unterstützen“, erklärt der Vonovia Regionalbereichsleiter.Die Filme werden im Originalton mit deutschem Untertitel gezeigt. Neben Deutsch und Englisch stehen auch Filme auf Türkisch, Arabisch und Bulgarisch auf dem Programm.Weitere Informationen zum „Reisenden Freiluftkino“ sowie dem Programm finden Sie hier: reisendesfreiluftkino.de