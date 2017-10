Reformationstag 2017: "Bremen erleben: Bremen ist geistreich!" *)

"Wir müssen eine Kampagne für die Herzen machen!"

"Bremer Imperativ zum Welttag des Schulgeistes 2017"

Diese Forderung konnte man am 15. Januar 2006 in der Bremer Zeitung "Weser Report" finden, und daran möchte ich zum Reformationstag 2017 mit einer Bremer Aktion für Kinder (BAKI) erinnern: Ich möchte - symbolisch - den oben stehenden Imperativ aus Bremen auf den "Bremer Leuchtturm Vahr" tragen alszur globalen Reformation im "Bremer Warenkorb 2017" (s. GOOGLE) wie die "lustige" Bremer Umwelt-Idee zum "1. Bremer Gipfeltreffen" (s. GOOGLE).Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von GEMEINSAM IN BREMEN *)*) s. dazu: http://www.gemeinsam-in-bremen.de/zeitspenden/ange...