Pilgerweg Berlin–Bad Wilsnack genießen

Sie galt als das „Santiago Nordeuropas“, die Wunderblutkirche St. Nikolai in Bad Wilsnack, Ziel auf dem Pilgerweg Berlin–Bad Wilsnack. Die legendären Bluthostien sind den Flammen zum Opfer gefallen. Aber immer noch meint man die Bedeutung, die die Kirche einst hatte, zu spüren.



Sie erhofften sich Hilfe in körperlicher und seelischer Not, die Hunderttausende, die aus ganz Europa nach Bad Wilsnack pilgerten, wo blutgetränkte Hostien der Legende nach wahre Wunder vollbrachten und die Kirche so zu einem der berühmtesten Wallfahrtsorte im Mittelalter machten. Die Hostien wurden von einem protestantischen Prediger nach der Reformation vernichtet, geblieben ist der Wunderblutschrein in der Kapelle der Kirche, heute wieder Pilgerziel auf dem Weg von Berlin.

