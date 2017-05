Europa-BAKI für BAKU 2017 soll am 9. Mai 2017 auf dem Bremer Marktplatz gezeigt werden...*)

*) ...wenn das "Bremer Wetter" es erlaubt.

Liebe Kinder,ich habe mich ganz tüchtig darüber gefreut, bei GOOGLE/Bilder neben dem Foto zur Veröffentlichung "Bremen gibt sich europäisch" aus "meiner" Bremer Tageszeitung mein lustiges Bild "Fremdenfreundlichkeit" über einem Foto vom "1. Bremer Gipfeltreffen" (s. GOOGLE) auf dem Aalto-Hochhaus in der Bremer Vahr zu sehen und sofort an das Pressehaus Bremen geschrieben: Als "Immer-noch-Lehrer" ist für mich die Bremer Schulkiste BAKI "typisch europäisch", weil sie in Europa geboren ist, ein Herz für die Umwelt hat und überall auf der Erde schon von Kindern verstanden wird: die "Europa-BAKI" (s. GOOGLE) wurde 1986 in der Bremer Schule Osterholz erdacht. - s. dazu: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726 Sehr gern wiürde ich auch der freundlichen Einladung (s. http://www.europa-in-bremen.de/europawoche-2017.ht... ) zur Europatag-Aktion am 9. Mai 2017 auf dem Bremer Marktplatz folgen und einen Korb voller Bremer Schulkisten mitbringen - auch die noch am letzten Wochenende gebastelte BAKI für BAKU...- Während ich diese Zeilen schreibe, regnet es in Bremen. Und deshalb veröffentliche ich schon heute die Fotografien, die ich gestern gemacht habe, als es in Bremen sonnig und warm war.Zuerst habe ich alle Schulkisten nebeneinander fotografiert und dann in dem Korb, in dem ich die Batteriesammelkisten auf den Bremer Marktplatz stellen möchte: die Barron-Trump-BAKI, die beiden UN-BAKI, die BAKI aus China, die beiden Obama-BAKI mit GRÜNHOLD, die Max-Zuckerberg-BAKI und die Europa-BAKI für BAKU 2017.Und jetzt drücke ich die Daumen, dass das Wetter in Bremen freundlicher wird...Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986