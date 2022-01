Die neue Hausgemeinschaft stellt sich vor

„Mit dem Afrika-Netzwerk Bremen und dem Co-Working-Space haben wir zwei tolle, inklusive und ‚junge‘ Mietparteien für unsere Gewerbeeinheiten gefunden“, freut sich Timm Tebbe, Vonovia Regionalbereichsleiter Bremen, über die neue Zusammenarbeit. Das zentral in der Bremer Bahnhofsvorstadt gelegene Vonovia Gebäude bietet den Hausgemeinschaften je 250 Quadratmeter auf einer Etage zur freien Verfügung.Die insgesamt acht Räume des Co-Working-Space teilen sich in verschiedene Räume zum Arbeiten auf: Neben Gruppenräumen, Büros und Ateliers gibt es auch einen großen Besprechungsraum. Alle Räume werden dabei unter dem Motto „Sharing is Caring“ unter allen „Co-Workers“ geteilt genutzt.„Das spannende an dem Co-Working-Space ist, dass er privat von einem Studenten der Hochschule für Künste angemietet wird und das ganz ohne Gewinnabsicht. So schafft der junge Mann einen zentralen Arbeitsbereich für seine Mitstudierenden und sich“, erklärt Tebbe.In der Bürgermeister-Smidt-Straße 47 hat auch das Headquar-ter des Afrika-Netzwerk Bremen e. V. einen neuen Standort gefunden. Hier sind ab sofort die Verwaltung und Administration des Vereins untergebracht. Auch für den gemeinsamen interkulturellen Austausch zum Thema Afrika stehen die Türen des Vereins immer offen.„Virginie Kamche leistet mit ihrem Verein einen großartigen Bei-trag zur Integration in Bremen“, erläutert Tebbe. „Einen sicheren Ort für den gemeinsamen Austausch zu schaffen und bei Problemen eine Anlaufstelle zu haben, ist ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft. Daher freuen wir uns riesig, dass der Verein bei uns sein Headquarter eingerichtet hat“, so Tebbe weiter.Die Gewerbeeinheiten wurden in Zusammenarbeit mit ZZZ ZwischenZeitZentrale Bremen vermietet. „Nachdem wir bereits ein Projekt mit Vonovia umgesetzt haben, freuen wir uns, dass jetzt eine erneute Zusammenarbeit stattgefunden hat“, erklärt Daniel Schnier von ZZZ ZwischenZeitZentrale Bremen. Seit 12.03.2010 hat die ZZZ mehr als 444 Zwischennutzungsprojekte im Auftrag der Freien Hansestadt Bremenunterstützt, vermittelt oder selbst initiiert. Die zwei Gewerbeeinheiten von Vonovia bilden eine gute Ergänzung.