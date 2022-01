Auf das Lastenfahrrad, fertig, los!

Wer kennt es nicht: Man muss dringend etwas Größeres transportieren, aber das Auto ist kaputt, mit einem anderen Familienmitglied unterwegs oder es steht erst gar keins zur Verfügung. Abhilfe schafft im Vonovia Quartier Wohlers Eichen ab sofort ein Lastenfahrrad. Gebaut und zur Verfügung gestellt hat das Rad die Raumstation-Bremen.Vonovia Mieterinnen und Mieter, die kein Auto haben oder zukünftig häufiger darauf verzichten möchten, können sich das neue Lastenrad einfach vor Ort ausleihen: Personalausweis vorzeigen, 20 Euro als Pfand hinterlegen und schon kann die Fahrt losgehen. Die Reservierung und Vergabe läuft über Objektbetreuer Oliver Wilms. Sollte das Rad nach der Fahrt defekt sein, ist das auch kein Problem: Die Vonovia Fahrradwerkstatt im Quartier übernimmt die Instandsetzung. Sollten nach der Fahrt größere Reparaturen nötig sein, bekommt die Werkstatt im Gegenzug das hinterlegte Pfandgeld.„Das Lastenfahrrad passt wunderbar in unser Mobilitätskonzept“, freut sich Timm Tebbe, Vonovia Regionalbereichsleiter Bremen. „Wir können unseren Mieterinnen und Mietern damit eine tolle Alternative zum Auto anbieten und schaffen einen echten Mehrwert“, so Tebbe weiter.Dank des Vereins „Raumstation Bremen“ steht den Mieterinnen und Mietern in Wohlers Eichen das Lastenfahrrad nun zur freien Verfügung. Als Ort der Begegnung, Kommunikation und des kreativen Schaffens, bietet die Raumstation Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Mittels europäischer Fördergelder konnten die Jugendlichen unter anderem das Vonovia Rad bauen und dem Quartier kostenlos zur Verfügung stellen. „Das Lastenrad ist nur der Anfang. Komplementiert werden soll das Ganze mit weiteren Rädern und Anhängern, um Transporte und Einkäufe erledigen zu können“, erklärt Renate Dwerlkotte, Quartiersmanagement Oslebshausen, des WiN-Büro Wohlers Eichen. „Wir bedanken uns bei Frau Dudek, Vertreterin des Trägervereins, für das tolle Fahrrad“, so Dwerlkotte weiter, die das Lastenfahrrad für das Quartier organisiert hat.