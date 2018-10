Annette Schavan am 26. Oktober 2018 in Bremen: "Grüß Gott, Frau Schavan!" *)

Ihnen, sehr verehrte Frau Schavan,

habe ich am 18. Mai 1997 vom "Olymp der Schule"

geschrieben im Hinblick auf die erste Weltausstellung

in unserem Land der Ideen:

"Das Kraftwerk Schule braucht die Zukunft ."

Und zur Kultusministerkonferenz in Bremen am 5. und 6. Oktober 2000 in Bremen durfte ich als Bürger auch Ihnen als "Gastgeschenk" meine "Dokumente zur Geschichte des Bremer Schulgeistes" (s. Anlage) in das Bremer Rathaus tragen; daran erinnere ich heute anlässlich Ihres Besuches in Bremen herzlich gern und danke Ihnen auf diesem Wege für Ihre freundliche Beachtung meiner "Bremer Bildungsidee" (s. GOOGLE) auch als Bundesministerin für Bildung und Forschung in Berlin und als Botschafterin in Rom: Ich habe Herrn Muras, Vorsitzender der Bürgerstiftung Bremen, und Herrn Döbler, Chefredakteur der Bremer Tageszeitungen, ersucht, Ihnen heute mein "Dankeschön aus Bremen", eine CD mit der Veranschaulichung des Bremer Schulgeistes Osli, anlässlich der Verleihung des Hilde Adolf Preises 2018 im Haus der Bremischen Bürgerschaft zu überreichen mit freundlichen Grüßen.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726