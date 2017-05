9. Mai 2017, 7:16 Uhr: blauer Himmel und Sonnenschein über der Bakistadt Bremen...

...jetzt soll auch die Schultaube mitgenommen werden zur Europatag-Aktion auf dem Bremer Marktplatz!

Schöner kann das Wetter zum Europatag 2017 in Bremen nicht sein, und deshalb möchte ich auch die Bremer Schultaube heute auf den Marktplatz tragen - obwohl für sie kaum noch ein Plätzchen im Korb mit den vielen Schulkisten ist, wie man leicht auf den Fotografien erkennen kann.Die Schultaube ist die "Nachfolgerin" der Bremer Friedenstaube, die auf der "BAKI-Brücke Hagen-Shanghai" (s. GOOGLE) China erreicht hat; und heute möchte ich auf dem Bremer Marktplatz so an die Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950 erinnern: Im Schnabel trägt die Bremer Schultaube den goldfarbenen Zweig der Friedenstaube des Künstlers Richard Hillinger für China; dieser Zweig hatte sich damals - kurz vor dem "Abflug" der Bremer Friedenstaube nach Shanghai - irgendwo in meinem Arbeitszimmer "versteckt", und erst vor ein paar Tagen habe ich ihn gefunden; und heute soll er allein von Bremen aus in die Deutsche Schule Shanghai fliegen.Erich K.H. Kalkus, Lehreri.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986