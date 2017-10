22. Oktober 2017: Erinnerung an den "Schulgeist" (s. GOOGLE) in Bremen

Heute erinnere ich - auch anlässlich des "Inkrafttretens der Bremer Verfassung" vor genau 70 Jahren und mit der Bremer Schulfahne - daran, dass ich meinem Dienstherrn am 20. Januar 1986 erklären durfte, was dank eines "Schulgeistes" auch in Bremen-Oslebshausen bewirkt werden konnte:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN TUT WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN