Zum Weltumwelttag-2017-Motto "Umwelt macht natürlich glücklich" die These "TODAY WE BEGIN IN EARNEST!"

Verantwortliche überall auf der Welt setzen sich selbstverständlich für den Schutz und Erhalt unserer Erde ein und freuen sich auch über die "kleinen" Mithelfer!

Heute, am letzten Tag der Europäischen Nachhaltigkeitswoche 2017, habe ich mit meiner Bürgeraktion auf dem Marktplatz an die BAKI-Initiative erinnert, mit der ich über alle Grenzen hinweg werben möchte für die Unterstützung a l l e r schulischen Initiativen zum Schutz und Erhalt unserer Erde, die Beiträge zur nie endenden "Olympiade für das Kind - weltweit" (OLYKI) unter dem Leitgedanken "MENSCHLICHKEIT GEWINNT" sind.*) noch heute sind für mich die fünf Leitsätze in Artikel 26 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen die "5 Bremer Gebote" (s. GOOGLE), die in einer Schule wirken, die unsere Welt zur Zukunft brauchtErich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)