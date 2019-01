WORLD EDUCATION FORUM BREMEN - WORLD ECONOMIC FORUM DAVOS: "WEF mit Herz"

"Staaten müssen Probleme gemeinsam lösen"

(BREMER NACHRICHTEN am 17. Januar 2019, Seite 18)

Der Brief von Herrn Professor Klaus Schwab

vom 8. Februar 1999 hat mich dazu ermutigt,

seitdem für immer

B r e m e n

und j e d e n O r t a u f d e r E r d e

wegen der Kinder

einfach

"W O R L D E D U C A T I O N F O R U M

(WEF mit Herz)

a u f d e r A l l e e d e r U N - Z i e l e"

zu nennen.

Am 20. Januar 1986 - wenige Tage vor dem Unglück in Tschernobyl - wurde in einer Schule in Bremen öffentlich aufmerksam gemacht auf das "Schulwesen mit Herz", das unsere Welt zur Zukunft braucht.Erich K.H. Kalkus, Leher i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986