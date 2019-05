WAS BREMEN TUT - für Europa *)

*) und die Welt **)



..."Die vier stritten und zankten sich, wer von ihnen die Räuber am ehesten überwältigen könnte. Das konnte die Friedenstaube nicht lange mit ansehen und griff ein: 'Stop! Hört doch auf damit! Denkt doch einmal nach."...

Mit dem Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten und die Friedenstaube" **) von Elisabeth, Hannah, Renya, Gesa und Julie aus dem Schulzentrum am Rübekamp in Bremen-Walle mit dem Bild von Julian, 9 Jahre, wird unsere Erde bereichert - dank der Idee des fünften Bremer Stadtmusikanten:In diesen Tagen werde ich immer wieder an die Idee der "Bremer Friedensstaube" von Julian, Elisabeth, Hannah, Renya, Gesa und Julie erinnert angesichts der unzählig vielen Demonstranten aus unseren Schulen, die gemeinsam unsere "Welt retten" wollen ohne "Streit, Zank und Krieg", denn niemand kann das allein.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)