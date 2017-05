Warenkorb-Idee am 30. Mai 2017 zur Diversity Tafel in Bremen getragen

Ich freute mich als "Immer-noch-Lehrer" sehr, anlässlich der Diversity Tafel im ATLANTIC GRAND HOTEL BREMEN - hoffentlich nicht zu "oberlehrerhaft" - die BAKI-Idee von der friedlichen Uberschreitung von Grenzen dank der freundlichen Unterstützung unzählig vieler Verantwortlicher überall auf der Erde umreißen zu dürfen: die innerdeutsche Grenze z. B. überwandt die Erich-Honecker-BAKI dank des Einsatzes freundlicher Mitarbeiter im Bundeskanzleramt; über die "BAKI-Brücke Hagen-Shanghai" (s. GOOGLE) erreichte die Bremer Umweltschutzidee China; denkbar ist, die "Barron-Trump-BAKI" (s. GOOGLE) - vielleicht mit Hilfe der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel - Herrn US-Präsidenten Donald Trump in Hamburg zu übergeben.

Heute, am 31. Mai 2017, präsentierte ich in meinem "Bremer Warenkorb" auf dem Marktplatz beim Roland die "ATLANTIC-GRAND HOTEL-BREMEN-BAKI 2017 als mein "lustiges Dankeschön" und trug es dann in das freundliche Gasthaus hinter dem Haus Schütting.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN*) s. dazu auch: http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726