"Von Bremen aus das friedliche Zusammenleben der Menschen in aller Welt befördern" *)!

Nein

Konnte und könnte ich als "kleiner" Bürger immer noch die Verantwortliichen in Bremen und darüber hinaus unterstützen in ihren Bemühungen um das Wohl der Menschen auf der Erde? - Heute belastet mich meine Antwort besonders schwer:- trotz meines Einsatzes als Lehrer in der Bremer Schule und darüber hinaus als Initiator der Bremer Aktion für Kinder (BAKI)." - Allein die Worte der Verantwortlichen können mich ein wenig "entlasten": "Auch das Kleine, was Du tust, ist viel!"Heute danke ich dafür Herrn Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl noch einmal herzlich:Von Bremen aus möchte ich mich weiterhin einsetzen dürfen mit meiner BAKI-Idee für das friedliche Zusammenleben der Menschen überall auf der Erde.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Brremer Aktion für Kinder (BAKI)