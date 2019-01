Statement vom 28. Januar 2008 des Präsidenten des Deutschen Bundestages begründet Nominierung für den 16. Bremer Solidaritätspreis

Initiative

"Stimmen und Gesichter gegen Mobbing"

( https://www.mobbing-web.de)

seit 1999

des Berliner Bürgers Klaus-Dieter May

Schon heute möchte ich Herrn May danken für den

"Denkmal-an-Mobbing-Tag" (s. GOOGLE),

der über Europa hinaus schon heute

weltweit gemeinsam begangen werden kann

auf der symbolischen Allee der UN-Ziele!

letztlich zur Nominierung für den 16. Bremer Solidaritätspreis ermutigt hat, nachdem das Parlament der Freien Hansestadt Bremen erstmalig 2013 und noch einmal 2018 der Petition des Herrn Klaus-Dieter May (s. GOOGLE: L 18/160) gefolgt ist, in Bremen landesweit jährlich am 2. Dezember den "Anti-Mobbing-Tag" zu begehen, der Anregung aus dem Europäischen Parlament entsprechend (s. GOOGLE: "Europäischer Anti-Mobbing-Tag").Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)