Liebe ZISCH-Kinder, ARD erfüllt Weihnachten den Wunsch eines Bremer Bürgers!

Am 24. Dezember um 23:20 Uhr wird im Ersten die Christmette aus der Kapelle am Krankenhaus St. Joseph-Stift in Bremen-Schwachhausen übertragen!

danke@weser-kurier.de

"In das 24. Türchen gehört der Dank unserer Stadt dem ehemaligen Patienten des Krankenhauses St. Joseph-Stift Bremen..."

Als Patient hier im Krankenhaus hatte Herr S. die kleine Kapelle oft aufgesucht und hier - vor langer Zeit auch in Gesprächen mit Ordensschwestern - Ermutigung erfahren und den Vorschlag - auch RADIO BREMEN - gemacht, doch in diesem Jahr den Gottesdienst am Heiligen Abend hier aus der kleinen Kapelle mit der ältesten Kirchenkrippe Bremens zu übertragen.Liebe ZISCH-Kinder, mich hat die Mitteilung von Herrn S., ebenfalls glücklich gemacht und deshalb habe ich sofort angeschrieben:Gute Ideen machen unsere Erde reich und - wie ich glaube - Menschen glücklich! *)Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)*) P.S.: Ich schicke Euch zu dieser "These" über die Chefredaktion im Pressehaus Bremen meinen Beitrag "Weg einer Idee bis zu ihrer Verwirklichung" (s. auch GOOGLE) zu.