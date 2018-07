Kinder schon wissen lassen: "Nur gemeinsam können wir die UN-Ziele erreichen!"

z.B. Zwei Schulkisten fuhren auf der "Roland von Bremen" nach Berlin!

Am 7. Juni 2004 durfte ich Herrn Dr. Klaus Sondergeld, Geschäftsführer der Bremen Marketing GmbH, das offene, als "Geschenksendung - keine Handelsware!" deklarierte Paket mit je einer BAKI für den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und den Bundespräsidenten Horst Köhler zu treuen Händen übergeben als meinen Bürgerbeitrag zur Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt, und mit der "Roland von Bremen" erreichten die zwei Bremer Schulkisten Berlin! (Auf meinem Plakat - s. Foto - habe ich damals diese Botschaft zum Ökumenischen Stadtkirchentag Bremen getragen mit dem EXPO-2000-Lied "You can believe".) - Als Bremer Bürger und ehemaliger Bremer Lehrer freue ich mich noch heute darüber sehr und möchte daran am 8. August 2018 im Rückblick auf "30 Jahre Bremer Schuluranfang" (s. GOOGLE) erinnern.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986