In Bremen wurde der 17. Juni *) 2004 zum "Welttag der Schule"

*) Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre

"Ich begrüße die hier anwesenden Initiativen zum Tag der Schule. Der Schule ein Gesicht und ein stärkeres Gewicht in unserer Gesellschaft zu verleihen und den jungen Menschen das Ziel eines gemeinschaftlichen Lebens auf der Erde mit auf den Weg zu geben, ist das Anliegen des heutigen Tages. Hier beginnt heute die symbolische Allee der UN-Millenniumziele, von der wir uns wünschen, dass sich viele Anlieger in Deutschland und der Welt finden werden, die diese Idee unterstützen mögen. Die Schülerinnen und Schüler von heute, sind die Wegbereiter der Zukunft. Ihnen gehört unsere größte Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir daher, dass sich alle Schülerinnen und Schüler die UN-Millenniumziele zu Herzen nehmen und unsere Gesellschaft nicht müde wird, unsere Kinder zu ermutigen."

1986, nach dem Unglück in Tschernobyl, begann ich in der Bremer Schule das Projekt mit der Batteriesammelkiste (BAKI): 1992 wurde in Bremen die 1. Umwelt-Olympiade eröffnet, 2004 die Bremer Schulkiste BAKI zum "Roland der Schule" und der 17. Juni zum "Tag der Schule" erklärt. Am 17. Juni 2010 fand auf dem Aalto-Hochhaus am "Bremer Platz der Schule" das 1. Bremer Gipfeltreffen statt. Heute, am Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre 2019, danke gern noch einmal herzlich für die Möglichkeit, in unserem Land der Ideen zum 10. Bremer Gipfeltreffen einzuladen und das mich noch heute ermutigende Grußwort von Frau Professor Dr. Gesine Schwan zum 17. Juni 2006 in Erinnerung zu rufen:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726