"Herzliche Impulse" aus der Bremer Schule *) dank der Bremer Verfassung

*) eine "Bremer Schule" darf den fünf Leitsätzen in Artikel 26 zur Erziehung und Bildung der Jugend folgen; einer "Bremer Schule" sind "die 5 Bremer Gebote" (s. GOOGLE) "wie Treusch auf den Leib geschneidert" (s. GOOGLE)

Bremen ist reich durch die vielen, vielen Impulse aus den Schulen, die unsere Welt zur Zukunft braucht: Unsere Schulen säumen als "Häuser mit Herz" die "Bremer Allee der UN-Ziele". DANKE!



Die Veröffentlichungen in "meiner" Bremer Tageszeitung "Merkel: Eine sehr gute Initiative" gestern und heute der Kommentar "Es braucht gut ausgebildete und mutige junge Menschen - über die Bremer Werte" von Herrn Arvid Kappas, Dekan an der Jacobs University Bremen, und im Bremer Rathaus heute die offizielle Eröffnung der 2. Bremer Städtepartnerkonferenz zu den 17 UN-Zielen ermutigen mich, noch einmal allen Verantwortlichen in Bremen und darüber hinaus zu danken für die Ermutigung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Bemühen, gemeinsam unsere schöne Welt zu retten.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für KInder (BAKI)