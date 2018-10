Happy birthday to you, freier 31. Oktober 2018 in Bremen!

Ich danke Herrn Dr. Henning Scherf heute noch einmal für seinen "Bremer Aufruf zur lokalen Agenda 21" und schenke meinem ehemaligen Dienstherrn heute zum 80. Geburtstag mit herzlichen Grüßen den "Bremer Schultisch 2018" (s. GOOGLE) voller Ideen zum Erhalt der Zukunft unserer Welt

Die "Pyramide" hier an meinem Schreibtisch ist proppenvoll - wie man ja sehen kann, und manche "Geschenke" kann man, weil sie versteckt sind im BAKI-Bauch oder im Bremer Herz, nur vermuten: z.B. die CD "Schulgeist" mit dem Dokument zur Veranschaulichung der These "In einer Bremer Schule darf ein guter Geist wirken dank der Bremer Verfassung".Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)*) s. dazu: https://www.buendnis-toleranz.de/node/166726