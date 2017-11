GEMEINSAM AUF UNSERER ERDE MOBBING ÄCHTEN! *)

*) Kinderwunsch zum 14. Anti-Mobbing-Tag in Bremen am

2. Dezember 2017

Ja, ich vertrete den oben stehenden Wunsch für Kinder immer noch wie schon vor langer, langer Zeit als Lehrer in der Bremer Schule - und jetzt besonders ermutigt im Hinblick auf den "Europa-Vorsatz 2017" (EUVOR), der alle Verantwortlichen auf unserer Erde auszeichnet, die sich "a little bit" dafür einsetzen, dass unsere schöne Welt erhalten bleibt.Heute regte mich die Forderung anlässlich eines Aktionstages gegen Atomwaffen an die künftige Bundesregierung dazu an, die nächste Regierung in unserem Land der Ideen am 14. Bremer Anti-Mobbing-Tag um die Ächtung von Mobbing zu bitten. Meine Fotografien sollen meine Bitte schon heute veranschaulichen; der nächsten Bundesregierung möchte ich das "Schulschiff Deutschland mit Herz" (s. Foto) schenken.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN TUT WAS, EUROPA TUT WAS, ALLE WELT TUT WAS! undGEMEINSAM IN BREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA, GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE