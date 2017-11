Europa-Vorsatz 2017 (EUVOR) für die 20. NACHT DER JUGEND im Bremer Rathaus

"Wann, wenn nicht jetzt?"

Am 2. Dezember 2017 soll der 14. Bremer Anti-Mobbing-Tag als "vorläufig erster Europäischer Anti-Mobbing-Tag" öffentlich begangen werden.

Mich hat diese Frage - hier als Motto der 20. Nacht der Jugend - ermutigt, die Auszeichnung Europa-Vorsatz 2017 (EUVOR) am 8. November 2017 in das Bremer Rathaus zu tragen undnoch einmal an die schon vor geraumer Zeit in der Bremer Schule entstandene Initiative gegen die heute als "Mobbing" schon Kindern bekannte gewollte Kränkung eines Menschen -aus welchem Grund auch immer - zu erinnern für die Zukunft:Nach meiner Bitte an Herrn Dr. Carsten Sieling, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, um Übernahme *) der Schirmherrschaft für den Bremer Anti-Mobbing-Tag, der einstimmig vom Parlament der Freien Hansestadt Bremen beschlossen wurde, nehme ich schon jetzt vorläufig die Zustimmung des Senats als wahrscheinlich an.*) wie in Schleswig-Holstein seit 2010 durch den MinisterpräsidentenDer vorläufig erste Europäische Anti-Mobbing-Tag soll mit einer Blumenniederlegung vor den drei Berliner Mauerresten als ein weiterer "Welttag gegen Ausgrenzung zur Erinnerung für die Zukunft" angenommen werden unter der Leitidee GEMEINSAM IN BREMEN, GEMEINSAM IN EUROPA und GEMEINSAM AUF UNSEREM SCHULSCHIFF ERDE!Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.Bremer Aktion für Kinder (BAKI)